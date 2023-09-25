Киев готовится к отопительному сезону, – Кличко

Столица готовится к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия Киева завершили гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Киев".

"Устранили около 2,5 тысяч повреждений трубопроводов. Осуществили технические меры для повышения надежности работы оборудования – техническую диагностику котлов, замену отдельного оборудования. Конечно, в этом году, кроме плановых ремонтных работ, добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. В результате вражеских ракетных ударов минувшей зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", – отметил мэр Киева.

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Кличко сообщил, что из местного бюджета более 1 млрд грн направили на ремонты оборудования теплоисточников, которые были повреждены во время обстрелов. А также – на приобретение передвижных котельных, которые будут обеспечивать теплом учреждения социальной сферы, в частности, больницы.

"Отмечу, город формирует арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где позволяет мощность. Например, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечило генераторами, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло домам, подключенным к ним", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что столичные власти и коммунальщики разработали алгоритм оперативного подключения альтернативных источников для поставки тепла, чтобы не было промедлений в случае чрезвычайной ситуации. Согласно протоколу заседания Совета Обороны города, руководители теплоснабжающих предприятий и организаций, независимо от форм собственности, должны обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в учреждениях здравоохранения и образования, учреждениях культуры, физической культуры и спорта. А также в социально медицинских учреждениях по заявкам их руководителей.

"Столицу и Украину ждет еще одна сложная зима. Потому что враг снова будет пытаться разрушить критическую инфраструктуру и оставить нас без света, тепла и воды. Город готовится. И готовы жители. Как и прошлой зимой, в каждом доме должен быть и запас пищи , воды, приборы электропитания, теплая одежда. Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме и будут делать все возможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми сервисами", - отметил Виталий Кличко.