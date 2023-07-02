Киев – это Россия: в Facebook выдали украинскому пользователю какую-то 'дичь'

Американская корпорация Meta, являющаяся материнской организацией Facebook и Instagram, отметилась скандальным заявлением о Киеве на фоне войны в Украине. Украинскую столицу там "приписали" стране-агрессору России.

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К тому же в очередной раз было неправильно указано название города на английском. О случае рассказал пользователь Святослав Степаненко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta: они считают, что Киев – это часть России", – написал он.

Судя по скриншоту онлайн-общения, украинский пользователь Александр столкнулся с проблемами при публикации рекламы в Facebook. Соцсеть выдала ошибку, заявив, что "рекламодатели из России пока не могут создавать или запускать рекламу". Мужчина написал в службу поддержки, отметив, что он из Украины и попросив разобраться в ситуации.

Со своей стороны менеджер корпорации, попросив немного времени, вернулся к переписке с "аргументами": мол, рекламный аккаунт отключили, потому что он установлен на Киев, который является "частью РФ".

"Поскольку это часть России, я настоятельно предлагаю вам изменить часовой пояс", – говорится в ответе.

Святослав Степаненко, который обнародовал доказательства, попросил приобщиться всех, чтобы распространить пост и эта история получила огласку, чтобы изменить мнения людей в Meta.

"Какая дичь", "Треш", "Это недопустимо", – прокомментировали украинцы.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины еще в 2020 году заставило Facebook правильно использовать на английском языке транслитерации названия Киева. Так же с русскоязычного Kiev на украиноязычный Kyiv официально перешла Википедия.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Meta банила и блокировала в Facebook аккаунты за упоминание названия полка "Азов", ставшего легендарным после героической защиты Мариуполя на заводе "Азовсталь". Социальная сеть просто удаляла целые учетные записи, несмотря на отсутствие разжигания ненависти, вражды и других запретных тематик.

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