Несмотря на обещания снять бан в Meta продолжают блокировать за сообщения о защитниках ''Азовстали''

Компания Meta, которая является материнской организацией Facebook, продолжает банить и блокировать аккаунты за упоминание названия полка "Азов", ставшим легендарным после героической защиты Мариуполя на предприятии "Азовсталь". Социальная сеть просто удаляет целые аккаунты, несмотря на отсутствие разжигания ненависти, вражды и других запрещенных тематик.

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Об этом рассказала председатель ОО "Автомайдан Виннитчина", представитель Движения ЧЕСТНО Таиса Гайда. Она представила скриншоты своей страницы, которая получила многочисленные предупреждения и находится на грани полной ликвидации.

"Два моих аккаунта в Facebook, которые вместе имеют более 18 тысяч подписчиков, – яркое тому подтверждение. 21 января – через 3 дня после заявления министра – один из аккаунтов забанили из-за упоминания "Азова", – указала активистка.

Она отметила, что страница с ее аккаунтом существовала уже 12 лет и имела 17 тысяч подписчиков. С 2014 года с помощью этого аккаунта удавалось регулярно собирать средства на армию.

"В двух последних постах, по которым я получила блок, не было ни одного оскорбительного слова, ни одного напоминания о родстве. Там была одна единственная вещь: слово "Азов". Название подразделения, которое изменило ход нашей истории и представление людей о "второй армии мира". "Азов", которым мы все восхищаемся и гордимся", – с досадой подчеркнула Гайда.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Meta пообещала не блокировать в Facebook посты с упоминанием полка "Азов". Там понимают проблему и слышат все обращения из Украины по этому вопросу, однако сложность заключается в том, что используемая в соцсети система фильтрации не подходит под военное время.

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