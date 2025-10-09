'Калина': 30 лет сладкой истории Киева

На тихой киевской улице Печерской уже три десятилетия пахнет свежей выпечкой, кофе и воспоминаниями.

Именно здесь, в сердце Киева, 2 ноября 1995 года впервые открыла свои двери кондитерская "Калина" – место, где началась история вкуса, теплоты и вдохновения.

Тогда это был настоящий прорыв: во времена, когда отечественные десерты еще только искали свой путь к сердцам гурманов, "Калина" привезла в Киев частичку Италии. Для открытия владельцы пригласили одного из самых известных итальянских кондитеров, который почти два года учил украинских учеников готовить по настоящим европейским рецептам.

Продукты доставляли напрямую из Италии, рецепты хранили в тайне, а те, кто имел к ним доступ, даже подписывали документы о неразглашении.

Тогда "Калина" была местом паломничества для всех, кто любил что-то особенное. Очередь выстраивалась аж на улицу – за кусочком итальянского счастья, чашкой невероятного кофе или шариком домашнего мороженого.

Ежедневно в цехе изготавливали до трех тысяч пирожных и десятки килограммов тортов, не считая индивидуальных заказов.

Именно здесь родились легенды – торт "Золушка", пирожные "Жозефина", "Яблочко", "Вишенка", "Наполеон", которые стали любимыми для нескольких поколений киевлян.

А первый большой торт – в виде железной дороги с паровозиками и вагонами, весом 120 кг – до сих пор вспоминают как символ того времени, когда кондитерское искусство граничило со сказкой.

С годами "Калина" менялась. Вкусы, тенденции, стиль – все развивалось, но душа заведения оставалась неизменной.

Сегодня "Калина" – это место, где украинские кондитеры создают настоящие чудеса: торты, пирожные, десерты и выпечку, имеющие аутентичный, домашний вкус, где каждый рецепт проверен годами, а каждое изделие – как история, написанная вручную.

"Мы гордимся тем, что рядом с нами – те же люди, которые приходили сюда детьми, а сегодня приводят уже своих детей. В нашем коллективе до сих пор работают те, кто стоял у истоков – с 1995 года, вместе с "Калиной". Это – не просто команда. Это – семья. Мы благодарны всем, кто был с нами все эти годы. Потому что "Калина" – это не просто кондитерская. Это частичка Киева, его тепло, его память, его душа", – говорят владельцы кондитерской.

Видимо, недаром говорят: как калина стала символом Украины, так и "Калина" стала символом сладкого Киева.