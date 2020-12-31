Какой была Бессарабка 100 лет назад: в сети показали раритет

Анна Прийма Кияни 06:00, 31.12.2020 Обновлено: 07:26, 31.12.2020

Раритетное фото Бессарабской площади в Киеве опубликовали в сети. Снимок был сделан в 1915 году.

Фотографией поделились в Telegram-канале "Вехи истории". Историческая местность в Шевченковском районе города известна с конца XVIII столетия, когда там был открыт водный источник, построен бассейн, а со временем возник базар. Также там располагалась конная почтовая станция.

Бессарабка получила такое название от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах поблизости от Крутого спуска, их прозвали "бессарабами".

Бессарабка
Вехи истории

По другой версии, название происходит от переселенцев из Бессарабии (Молдовы), которые торговали там.

А в 1910-1912 годах архитектор Генрих Гайн построил на Бессарабке рынок с торговой площадью 896 квадратных метров.

Площадь расположена в Шевченковском районе, между Крещатиком, бульваром Тараса Шевченко, Большой Васильковской улицей, улицей Бассейной.

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