Какой была Бессарабка 100 лет назад: в сети показали раритет
Раритетное фото Бессарабской площади в Киеве опубликовали в сети. Снимок был сделан в 1915 году.
Фотографией поделились в Telegram-канале "Вехи истории". Историческая местность в Шевченковском районе города известна с конца XVIII столетия, когда там был открыт водный источник, построен бассейн, а со временем возник базар. Также там располагалась конная почтовая станция.
Бессарабка получила такое название от большого количества бродячих людей, которые селились в трущобах поблизости от Крутого спуска, их прозвали "бессарабами".
По другой версии, название происходит от переселенцев из Бессарабии (Молдовы), которые торговали там.
А в 1910-1912 годах архитектор Генрих Гайн построил на Бессарабке рынок с торговой площадью 896 квадратных метров.
Площадь расположена в Шевченковском районе, между Крещатиком, бульваром Тараса Шевченко, Большой Васильковской улицей, улицей Бассейной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Крещатик когда-то был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.
Также было опубликовано фото, как выглядела городская дума в Киеве 100 лет назад.