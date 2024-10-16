Каким был Киев в 80-х: ностальгическое видео

При всей противоречивости советского архитектурного наследия, которое обернулось для городов засильем однотипных хрущевок и панелек, после СССР осталось и немало интересных сооружений в стиле модернизма и брутализма. Многие из них построили в Киеве.

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Советские архитекторы гордились тем, как придумывали новые архитектурные формы и воплощали их в бетоне, металле и стекле. Ролик, демонстрирующий это наследие, опубликовал Telegram-канал "Киев, живая история". Он показывает столицу в восьмидесятые годы, когда все основные модернистские памятки уже были завершены.

Начинается видео учебными корпусами Национального университета имени Т. Шевченко на Теремках. Эту часть студгородка построили в 1970-х годах в отдаленном районе – в Голосееве, где было достаточно места для новых зданий.

Далее в ролике мы видим небоскреб на улице Эспланадной, в котором сейчас находится Министерство социальной политики. А вслед за ним – одну из построек "Укравтодора", футуристический шедевр, построенный в 1976 году по проекту Авраама Милецкого.

Далее на очереди Дворец "Украина". Его строили тайно от московских властей, выдавая за будущий кинотеатр. За строительство здания с узнаваемым изогнутым фасадом архитекторы Евгения Маринченко и Петр Жилицкий получили Шевченковскую премию.

Следующим мы видим Украинский дом, расположенный на Европейской площади. Его строительство продолжалось с 1978 по 1982 год, а руководил им архитектор Вадим Гопкало.

Далее ролик снова возвращает зрителя в здание "Укравтодора", но уже с другого ракурса. А завершает видео Дом торговли на Львовской площади, построенный архитектором Валентином Ежовым.

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