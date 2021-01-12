Как изменятся Крещатик и Майдан в Киеве: план реконструкции

В Киеве планируется капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика в 2021 году.

Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, сейчас идет проектирование обновлений этих объектов.

Проект главной улицы столицы предусматривает работы на участке от Европейской (стык брусчатки и асфальта) до Бессарабской площади (до примыкании к бульвару Тараса Шевченко), всего – 1,165 км.

капитальный ремонт существующих тротуаров

обустройство велодорожек

капитальный ремонт инженерных сетей

замена дождевой канализации, электрических сетей и светофоров

ремонт фонтанов

замена поврежденных зеленых насаждений

обустройство тактильных элементов покрытия и светофоров со звуковыми сигналами

Как сообщал OBOZREVATEL: