Як зміняться Хрещатик і Майдан в Києві: план реконструкції

У Києві планується капітальний ремонт майдану Незалежності і Хрещатика в 2021 році.

Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, зараз іде проектування оновлень цих об'єктів.

Проект головної вулиці столиці передбачає роботи на ділянці від Європейської (стик бруківки та асфальту) до Бессарабської площі (примикання до бульвару Тараса Шевченка), всього – 1,165 км.

капітальний ремонт існуючих тротуарів

облаштування велодоріжок

капітальний ремонт інженерних мереж

заміна дощової каналізації, електричних мереж і світлофорів

ремонт фонтанів

заміна пошкоджених зелених насаджень

облаштування тактильних елементів покриття і світлофорів зі звуковими сигналами

Як повідомляв OBOZREVATEL: