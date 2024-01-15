К аварии в метро на Теремки привело авральное строительство в 2010 году, движение возобновят через 6 месяцев, – нардеп Бондарев

Причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро и закрытия движения между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стало авральное строительство станций в 2010 году. Из-за неудовлетворительного качества строительства возобновления движения поездов киевлянам придется ждать 6 месяцев.

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Об этом заявил народный депутат Украины Константин Бондарев, который провел инспектирование аварийного участка как член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

"На Комитете ВР по транспорту и инфраструктуре поднимался вопрос аварийного участка метро на Теремки. Провел инспекцию. Выяснил причины, которые привели к аварии, и сроки ее устранения. Корни проблемы уходят гораздо глубже в историю. Станции, которые через 10 с лишним лет после открытия нуждаются в ремонте, строились наспех, с большими трудностями и трагедиями, которые умалчивались. Сейчас ситуация на аварийном участке стабилизирована. Как сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, разрабатывается проект ремонта и параллельно проводятся подготовительные работы. По приблизительным расчетам, на возобновление движения метро на этом участке нужно около шести месяцев", –сообщил Константин Бондарев.

Нардеп напомнил, что правительство Януковича решило использовать строительство метро на Теремки в качестве своей политической кампании в Киеве, чтобы добиться симпатий киевлян. Поэтому для правительства Азарова главное было построить быстро. А качество было безразлично. Хотя это один из самых сложных участков для строительства метро. Между "Лыбидской" и "Демеевской" проходит русло реки Лыбидь и почвы вокруг насыщенные водой.

По словам Бондарева, из-за сложности участка механизированный туннелепроходческий щит оказался под водой, и туннели достраивались практически вручную.

"Во время строительства в призабойной зоне щита из-за выброса плывуна погибли двое метростроевцев. Но трагедия старательно умалчивалась, а достройка метро на Теремки продолжалась авральными темпами. В итоге в этом месте самое плохое качество сборки тюбингов тоннелей среди всего киевского метрополитена. И именно здесь образовались трещины, из-за которых сейчас закрыли метро", - отметил Бондарев.

Константин Бондарев считает, что виновных следует привлечь к ответственности, а во время ремонтных работ тщательно контролировать их качество.

"Азарова теперь вряд ли посадишь за эту историю. Но можно спросить с Попова, который был тогда главой КГГА. Если эти факты подтвердятся, я инициирую уголовное производство против Попова. И на будущее. Нжен будет тщательный контроль, чтобы подрядчик при ремонте применял самые современные технологии строительства тоннелей. Тогда подобные ситуации в дальнейшем будут исключены", - подчеркнул Константин Бондарев.