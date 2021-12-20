Из-за снегопада в Киеве таксисты взвинтили цены: стоимость выросла в 4 раза

Из-за снегопада и гололеда в понедельник, 20 декабря, Киев остановился в пробках. Общественный транспорт курсирует с опозданием, а службы такси взвинтили цены в несколько раз.

Так, в помощью популярного сервиса такси Bolt добраться с Выдубичей до Оболони можно примерно за 500 гривен. Обычно стоимость поездки составляет до 200 гривен.

За такси от Шулявки до Осокорков придется заплатить около 750 гривен, из центра на Борщаговку – 450, а на Оболонь – от 300 до 500. Цены из центра на ВДНХ также стартуют от 500 гривен (в обычные дни стоимость поездки составляет 200-250 гривен).

Видео дня

Все службы такси предупреждают пассажиров о повышенном спросе на автомобили.

У службы такси Uklon цены намного ниже. Так, от Виноградаря до Выдубичей можно добраться за 300 грн (обычно 150-200), а от Минской до железнодорожного вокзала за 200 грн (обычно 120-150).

Как отметили в Киевпастрансе в Telegram, некоторые автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием. В частности, периодически задерживаются автобусы №31, 114, трамваи №8,№29, 14, 18, троллейбусы №22, 30, 42, 22, 27, 42. На улице Вадима Гетьмана и в сторону метро "Шулявская" остановились почти все троллейбусы.

Согласно данным Google Maps, пробки в Киеве зафиксировали практически на всех дорогах. Движение осложнено на мостах Южном, Северном и Дарницком, а также на мосту "Метро". На правом берегу пробки наблюдаются на Проспекте победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, на Крещатике, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте.

Мэр столицы Виталий Кличко вечером в понедельник заявил: коммунальщики работают во всех районах Киева. По его словам, работники готовы к ухудшению ситуации. Глава города отметил, что на улицах столицы работают около 300 автомобилей УК "Киевавтодор"

"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары", – написал Кличко. Он также обратился к водителям с просьбой соблюдать осторожность и не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды.

На каких улицах работает снегоуборочная техника, можно узнать по интерактивной карте.

Отметим, что ночью температура воздуха в столице опуститься до -7 градусов, снег ночью усилиться. 21-22 декабря ночью температура воздуха будет опускаться до -12 градусов, днем будет -6..-8 градусов.

Подробнее про непогоду в Киеве, читайте в материале

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни Украину придет сильное похолодание. Ожидаются морозы местами до 18 градусов и осадки в виде снега.