Из-за сложной ситуации в энергетике школы Киева уходят на внеочередные каникулы: Кличко озвучил сроки
Совет обороны города Киева постановил, что в школах столицы снованачнутся каникулы, которые продлятся с 19 января по 1 февраля. Образовательные потери компенсируют во время весенних и недели летних каникул.
Об этом сообщил мэр города, Виталий Кличко. Он подчеркнул, что пропущенные занятия будут компенсировать с наступлением потепления, в весенние и на неделю летних каникул.
"Наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление Правительства город должен выполнять", – сказал городской голова столицы и добавил, что учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Чрезвычайная ситуация в Киеве – что известно
Напомним, что в Киеве, во вторник, 13 января, утром после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В городе подготовлено более 1200 пунктов обогрева, где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.
В пятницу, 16 февраля, глава Минэнерго, Денис Шмыгаль, заявил, что для украинцев изменены правила передвижения в комендантский час из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Одновременно с этим правоохранители усилят патрулирование.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за постоянных обстрелов после восстановления энергоснабжения происходят перепады напряжения. Это может повредить технику.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!