Из Киева в Баку отложили прямые авиарейсы

МАУ на месяц перенесла запуск прямых регулярных рейсов Киев-Баку из-за решения властей Азербайджана.

Как рассказали Аvianews в авиакомпании, ограничение продлили до 31 января 2021 года.

"Возобновление регулярных международных рейсов в Азербайджан возможно только после разрешения правительства страны с учетом эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал авиакомпании, МАУ должна была совершить первый рейс в Азербайджан после многомесячного перерыва 30 декабря 2020 года. Ближайший доступный рейс из Киева в Баку в системе бронирования значится 31 января 2021 года.

По данным консульской службы МИД Украины, въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению оперативного штаба при правительстве страны.

Перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в столичный международный аэропорт "Борисполь".