"Используется уже больше года, эффективность очень низкая": "Флеш" прокомментировал FPV-дрон, сброшенный с "Шахеда" над Киевом

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", прокомментировал использование российскими войсками FPV-дронов, которые запускаются с "Шахедов". По его словам, такую технологию враг применяет уже более года, в частности во время атак на Киевскую область.

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Бескрестнов отметил, что к обычному "Шахеду" или "Гербере" могут крепиться два FPV-дрона. Управление ими осуществляется через LTE-модем, однако, по его словам, эффективность такого решения очень низкая.

"FPV на "Шахедах". Мы фиксируем использование этой технологии у противника уже более года. На "Шахед" или "Герберу" крепятся два FPV. FPV управляются через модем LTE. Эффективность такого решения очень низкая, и враг применяет его редко – буквально раз в неделю или две недели", – написал Бескрестнов на своем канале.

Он добавил, что FPV-дроны часто теряют связь и управление, после чего падают. По словам Бескрестнова, на реактивный "Шахед" такие беспилотники крепить нельзя, поскольку их просто сдует.

Главные истории дня

Ранее мониторинговый канал eRadar сообщал о случае в Киевской области, когда "Шахед" выполнял роль носителя для FPV-дронов.

Ранее уже фиксировались единичные случаи применения российских беспилотников типа Shahed, на которых размещались FPV-дроны. На этот раз такая тактика была зафиксирована непосредственно в столичном регионе.

По имеющимся данным, на "Шахеде" обнаружили закрепленные FPV-дроны. Таким образом, носитель может доставлять более мелкие беспилотники на значительное расстояние от места запуска.

Бескрестнов уточнил, что FPV крепятся на обычный "Шахед" или "Герберу". В то же время использование такой конструкции остается единичным из-за проблем с управлением.

Эксперименты противника

Бескрестнов рассказал УНИАН, что россияне крепят два FPV-дрона над крыльями беспилотника и сбрасывают их во время полета. Так противник использует "Молнии", "Герберы" и "Герани", которые в Украине называют "Шахедами".

По словам Бескрестнова, ранее такие запуски регулярно фиксировались именно с обычных "Шахедов". С реактивными дронами реализовать такую схему сложнее из-за высокой скорости, однако технически это возможно.

Последний раз подобный случай, по словам эксперта, фиксировали примерно неделю назад в Конотопе в Сумской области. Россияне закрепили два FPV на крыльях беспилотника и сбросили их вниз.

Флеш отметил, что российские военные применяют такую тактику нечасто, поскольку она пока не демонстрирует высокой эффективности. Одной из причин он назвал сложность одновременного управления такой системой.

Эксперт также отметил, что противник может использовать подобные запуски для психологического воздействия. В то же время боевая часть таких FPV-дронов невелика.

Через мобильную связь

По словам Бескрестнова, FPV-дроны в таких случаях обычно управляются через сети мобильной связи. На борту "Шахеда" нет отдельного ретранслятора для передачи сигнала – в FPV устанавливают обычную SIM-карту, через которую оператор и осуществляет управление.

Эксперт утверждает, что украинские военные фиксируют подобные случаи уже около года. Недавно такой запуск зафиксировали и в Киевской области, однако он также оказался неудачным для россиян.

Бескрестнов отдельно опроверг сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы "секретных БПЛА", которые могут запускать FPV-дроны на значительные расстояния. По его словам, речь идет о двух обычных FPV, которые сбрасывают с борта беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили характер атак на Приднепровском направлении, существенно сократив артиллерийские обстрелы и практически прекратив штурмовые действия. Вместо этого оккупанты всё активнее применяют ударные беспилотники и тактическую авиацию, в частности управляемые авиабомбы.

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