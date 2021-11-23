Информация о перекрытии моста Патона не соответствует действительности и является манипуляцией – Поворозник

Информация о том, что в Киеве с 29 ноября перекроют движение по мосту Патона, не соответствует действительности и является манипуляцией. Мост будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.

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"Сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация есть умышленной манипуляцией", – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, что 6 и 13 ноября был проведен визуальный и технический осмотр, не выявивший новых процессов разрушения конструкции моста Патона.