"Имущество россиян должно перейти в собственность Киева": в Киевсовете предложили обустроить на месте "Метрограда" парковку и укрытие
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Торговый комплекс "Метроград" в центре Киева могут национализировать, после чего его предлагают передать столичной общине. На месте объекта депутат Киевсовета Константин Усов видит возможность обустроить современную парковку и укрытие.
По его словам, Киев уже обратился в Кабинет министров с просьбой передать комплекс городу. Об этом заявил депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Константин Усов.
Что предлагают сделать с "Метроградом"
По словам Усова, "Метроград" в центре столицы должен работать в интересах киевской общины, а не приносить прибыль российским владельцам.
"Метроград" в центре Киева должен служить столичному сообществу, а не обогащать российских владельцев. На его месте вполне можно обустроить современную парковку и укрытие", — заявил депутат.
Он отметил, что торговый комплекс в ближайшее время может быть национализирован Украиной.
Киевсовет обратился в Кабмин
Константин Усов сообщил, что Киевсовет уже направил обращение в Кабинет Министров с просьбой передать объект в собственность столицы.
В то же время депутат признал, что с юридической точки зрения процедура является сложной.
"Это сложная юридическая работа. Но это тот случай, когда Киев заранее заявляет: „Вот наше видение" и, я верю, заставляет с собой считаться", – подчеркнул Усов.
Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины 3 сентября принял решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Среди них — два уровня тревоги и сокращение комендантского часа в Киеве с 01:00 до 05:00.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!