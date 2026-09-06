"Имущество россиян должно перейти в собственность Киева": в Киевсовете предложили обустроить на месте "Метрограда" парковку и укрытие

Торговый комплекс "Метроград" в центре Киева могут национализировать, после чего его предлагают передать столичной общине. На месте объекта депутат Киевсовета Константин Усов видит возможность обустроить современную парковку и укрытие.

Видео дня

По его словам, Киев уже обратился в Кабинет министров с просьбой передать комплекс городу. Об этом заявил депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Константин Усов.

Что предлагают сделать с "Метроградом"

По словам Усова, "Метроград" в центре столицы должен работать в интересах киевской общины, а не приносить прибыль российским владельцам.

"Метроград" в центре Киева должен служить столичному сообществу, а не обогащать российских владельцев. На его месте вполне можно обустроить современную парковку и укрытие", — заявил депутат.

Он отметил, что торговый комплекс в ближайшее время может быть национализирован Украиной.

Главные истории дня

Киевсовет обратился в Кабмин

Константин Усов сообщил, что Киевсовет уже направил обращение в Кабинет Министров с просьбой передать объект в собственность столицы.

В то же время депутат признал, что с юридической точки зрения процедура является сложной.

"Это сложная юридическая работа. Но это тот случай, когда Киев заранее заявляет: „Вот наше видение" и, я верю, заставляет с собой считаться", – подчеркнул Усов.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины 3 сентября принял решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Среди них — два уровня тревоги и сокращение комендантского часа в Киеве с 01:00 до 05:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!