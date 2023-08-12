Имитация боев в городе: как в Киеве добровольцы проходят курсы Национального сопротивления

В Киеве состоялся выпуск углубленного учебного курса ''Национальное сопротивление'', организованного Киевской городской военной администрацией. Первые участники получили сертификаты о прохождении вводных курсов в базовые военные дисциплины.

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Пятидневные учебные курсы проводились по следующим направлениям: основы минно-взрывной безопасности, стрелковая подготовка и тактическая медицина. Вели обучение работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки.

Подготовка по этой программе проходит следующим образом: 4 дня – практические и теоретические занятия на городских локациях, 5-й день – на учебном полигоне.

В последний день курсанты отрабатывали на практике усвоенный материал по минно-взрывной безопасности, стрелковой и тактической подготовке.

Боевые упражнения выполнялись с применением пиротехники в максимально приближенных к боевым условиям. Курсанты носили на себе систему Лазертаг, имитирующую боевые действия.

''На курсе сейчас у нас люди в возрасте от 18-50 лет. 70% женщин, 30% мужчин. Все добровольцы, пришедшие своими силами. Надо понимать – мы не готовим людей для фронта. Мы занимаемся переподготовкой людей, которые потом могут стать в строй в терробороне", – говорит руководитель центра обучения Игорь Хорт.

В настоящее время в Киеве развернуто еще две локации, где одновременно смогут учиться около 120 человек. Тренинги проводят и в рабочие, и в выходные дни.

''У нас есть уже всего 3 тыс. заявок от желающих. 300 человек уже проходят обучение'', – говорит заместитель директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Михаил Щербина.

Подготовка осуществляется во взаимодействии с Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"Совместными усилиями уже разработан комплект необходимых документов: в Национальный классификатор Украины введена новая профессия - "Доброволец территориальной обороны", - рассказал главы Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Всем, кто закончил курс, КМВА предлагает вступать в ряды добровольных формирований территориальных общин, где есть возможность продолжить обучение по общевойсковой подготовке.

В настоящее время идет формирование следующих групп для прохождения соответствующей подготовки. Желающие пройти однодневные учения по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A. Их проводят в разных районах столицы.

При успешном окончании придет приглашение на пятидневный или двухнедельный углубленный курс обучения. Все обучение бесплатные.