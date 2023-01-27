''Их работу вы слышите каждый день'': как проводят разминирование в Киевской области. Видеорепортаж

Ежедневно сотни украинских саперов разминируют и утилизируют тысячи смертоносных "подарков", которые оставили после себя российские оккупанты. Остатки реактивной артиллерии, снаряды и взрывчатка разбросаны по лесам и полям Украины.

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26 января пиротехники полиции Киевщины показали, как утилизировали на полигоне три 203-мм снаряда от самоходки ''Пион'', обнаруженной на севере области.

Артиллерийские снаряды от самоходной пушки нашли в Вышгородском районе. Оккупанты стреляли такой артиллерией по украинским войскам, которые обороняли Киев.

''Из-за того, что эти снаряды долгое время пролежали в земле, они уже не пригодны для использования нашими войсками. Часто российские боеприпасы мы "возвращаем" им же на головы. Но эти мы привезли на полигон на утилизацию. О них нам рассказали местные жители, нашедшие их в одной из посадок'', – рассказал начальник взрывотехнической службы полиции Киевщины Николай Мурай.

Два снаряда лежат перед спуском в глиняный карьер. Еще один уже подготовили взрывотехники к подрыву. Его положили на бок, а сверху разместили тротил, похожий на две пачки масла в оранжевой обертке. Их просто скотчем приклеили к боеприпасу.

''Этот снаряд весит 118 кг, его заряжают в пушку чуть ли не шесть человек. При попадании в танк или здание – их просто разносит на куски'', – рассказывают саперы.

Когда все готово, все равно приходится ждать – саперы стараются не работать во время воздушных тревог. 26 января террористы из России устроили очередной ракетный обстрел – по столичному региону выпустили более 20 ракет. Чтобы не дезориентировать нашу ПВО и жителей, контролируемый подрыв боеприпасов пришлось перенести до конца тревоги.

Наконец объявляют отбой. Во время контролируемого подрыва важно найти укрытие как можно дальше от места утилизации. Ведь осколки может разбросать на сотни метров.

Первый снаряд взрывается глухо, но звук падения осколков доносится до укрытия, что в 300 м от карьера. Песок в месте подрыва осыпается и становится мягким, как на пляже. Хотя еще 20 мин назад земля здесь была мерзлая – на улице 4 градуса мороза.

Второй снаряд взрывотехники закапывают вертикально. Его взрыв уже хорошо слышен, землю подбрасывает над холмом, прикрывающим карьер. Воронка на месте подрыва становится еще больше. Третий снаряд полицейские взрывотехники уже просто закапывают в воронке и через 20 мин подрывают.

''Это не самые большие боеприпасы, которые приходилось уничтожать. Мы взрывали более 2 тонн, когда уничтожали остатки ''Градов'' и других таких боеприпасов. Тогда взрыв был очень сильный'', – рассказывает Николай Мурай.

Из-за российской агрессии около 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, для их разминирования понадобятся десятки лет и специальная техника.

''Мы пока уничтожили только 1,4 тыс. боеприпасов. Сколько их еще есть – никто не знает. Мы каждый день их уничтожаем, и каждый день они появляются'', – добавляет главный взрывотехник Киевщины.

Полицейские просят сразу уведомлять их или работников ГСЧС об опасных находках, которые оставили после себя российские оккупанты. И просят ни в коем случае не заниматься самостоятельным разминированием.