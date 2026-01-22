'Их имена навсегда в истории': Кличко в День Соборности встретился с семьями погибших защитников Украины. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День Соборности Украины встретился с родными погибших героев-защитников и вручил награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство" (посмертно).

О событии глава столицы сообщил в своем Telegram, отметив, что более 100 000 киевлян стали на защиту нашей страны.

"107 лет назад на Софийской площади столицы был провозглашен Акт воссоединения. Это историческое событие стало символом единства нашего государства, свободу которого мы отстаиваем по сей день", – отметил Кличко.

Он добавил, что украинцам нужно быть объединенными и действовать сообща, чтобы быть сильными перед врагом. Кличко подчеркнул, что "только в единении – залог победы над врагом, залог независимости и успеха нашего государства.

"Военные продолжают защищать Украину. И город делает все возможное, чтобы поддержать бойцов и их семьи. Для семей погибших героев в Киеве действует городская программа "Поддержка киевлян – защитников и защитниц"", – напомнил мэр столицы.

Кличко отметил, что город обеспечивает:

ежегодную и ежемесячную материальную помощь несовершеннолетним детям погибших защитников; бесплатное питание детей в учебных заведениях;

бесплатный проезд в коммунальном транспорте;

льготное зачисление детей на бюджетные места в ВУЗы;

оздоровление детей в сопровождении взрослого; санаторно-курортное лечение.

Мэр столицы отметил, что за помощью можно обратиться к специалистам "Киев Милитари Хаб", которые сопроводят и подскажут, как получить необходимые услуги.

"Мы уважаем семьи погибших за то, что воспитали героев, которые с честью и достоинством служили украинскому народу. Их имена навсегда останутся в истории Украины", – подчеркнул Кличко.