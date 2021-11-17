Художник Поярков попал в ДТП в Киеве: все подробности и видео

В Киеве вечером 17 ноября в ДТП попал известный художник и телеведущий Сергей Поярков. По предварительным данным, он двигался на запрещенный сигнал светофора.

Об этом сообщили журналисты "Магнолия.тв" с места происшествия, трансляция велась на Facebook-странице. Авария произошла в Подольской районе – на перекрестке улицы Вышгородской, Кирилловской и Белицкой (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

Со слов очевидцев журналисты сообщили, что Поярков на внедорожнике Toyota начал поворачивать налево (на улицу Белицкую с Кирилловской) на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.

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Водитель Skоda был госпитализирован с многочисленными травмами. Сам Поярков уверял, что якобы ехал на зеленый сигнал светофора.

По словам правоохранителей, у художника не было признаков алкогольного опьянения. Сам Поярков также получил травму головы, но от помощи медиков отказался.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Только в октябре 2021 года в стране было зафиксировано 16 599 аварий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

За десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь. Таковы официальные данные Патрульной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 55-летний Сергей Поярков перенес сложную операцию на сердце. В реанимацию он попал внезапно, потому что долгое время игнорировал состояние своего здоровья.