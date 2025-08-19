'Хартия' анонсирует первый фестиваль 'Хартия Фест', который состоится 6-7 сентября в Киеве

С 6 по 7 сентября в Киеве состоится первый фестиваль "Хартия Фест" в поддержку военных. Все средства пойдут на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия". Во время фестиваля участники планируют собрать 20 млн грн.

Об этом сообщила организационная команда пресс-релизом.

"Мы уверены, что нам всем нужно больше идей, которые объединяют войско и общество. Особенно, если это будет с качественной украинской музыкой, а также спортивной, лекционной и дискуссионной программой. И, конечно, 100% вырученных средств пойдет на нужды "Хартии" – в целом планируем собрать 20 млн грн", – рассказывают в 13-й бригаде НГУ "Хартия".

Вместе с музыкальной программой на фестивале будут лекции от Сергея Жадана и "Радио Хартия".

"Мы хотим вам рассказать о себе, о нашей бригаде, о наших бойцах, сержантах и офицерах, о наших принципах и убеждениях, о нашем ощущении времени, – комментирует военнослужащий "Хартии" и креативный директор фестиваля Сергей Жадан. – Мы искренние и открытые в своем желании говорить и слушать. Поэтому рассчитываем и на вашу искренность и открытость. Нам есть что сказать друг другу. Нам есть чем друг с другом поделиться. Нас многое объединяет. В частности, наши сила и воля".

К уже объявленному списку хедлайнеров готовим большой анонс Secret Guest в начале сентября. Кроме музыкальной программы, на "Хартия Фест" будет лекционная часть от Сергея Жадана и Радио Хартия.

Точную локацию в Киеве объявят ближе к событию.

Приглашение за донат – на Concert.ua.

"Хартия" – единственное подразделение Сил обороны Украины, прошедшее путь от добровольческого формирования территориальной громады до боевой бригады и корпуса.

Боевой путь "Хартии" начался весной 2022 года под Харьковом, когда в результате украинского контрнаступления российских оккупантов вытеснили за государственную границу.

В марте 2023-го "Хартия" вошла в ряды Национальной гвардии Украины, став основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ. Имеет боевой опыт на Сватовском направлении, в Серебрянском лесу и Бахмуте. В мае 2024 года "Хартия" остановила повторное наступление РФ на Харьков, сейчас бригада защищает от оккупантов Харьковскую область.