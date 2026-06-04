Громады формируют будущее Украины как члена ЕС: Кличко выступил на заседании Европейского комитета регионов

3 июня 2026 года в Брюсселе состоялось Пленарное заседание Европейского комитета регионов, посвященное Дням расширения. Участники заседания – европейские лидеры, руководители институтов ЕС, мэры, представители местного и регионального самоуправления стран-членов Европейского Союза и кандидатов на вступление в ЕС – подробно рассмотрели проблемы информационной среды в контексте политики расширения ЕС, уделили особое внимание роли муниципалитетов и европейских институтов в защите демократического пространства и обмене опытом.

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Об этом сообщил Виталий Кличко, председатель Ассоциации городов Украины, Киевский городской голова.

Он выразил благодарность Европейскому комитету регионов за неизменную поддержку и объединение европейского сообщества вокруг восстановления Украины.

"Будущее Украины как полноправного члена европейской семьи формируется в наших общинах, которые благодаря децентрализации сформировали крепкое местное самоуправление. Сегодня главной целью российской пропаганды является Киев, где через массовые фейки об энергетике враг пытается посеять панику среди населения. Нашим эффективным ответом является платформа "Киев Цифровой" и прямая коммуникация с жителями, однако цифровая защита невозможна без физического выживания, ресурсов и автономии муниципалитетов. Мы должны сохранить локальную способность и вместе с европейскими партнерами на конференции в Гданьске перейти к реальным проектам для восстановления страны", – отметил в своем выступлении Виталий Кличко.

Пленарное заседание Европейского комитета регионов это конструктивная площадка для обсуждения вызовов в сфере стратегических коммуникаций и противодействия дезинформационным угрозам а местном и региональном уровнях.