Графики только для правого берега: как будут выключать свет в Киеве 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в Киеве снова будут отключать электроэнергию из-за последствий российских обстрелов. Для правого берега опубликованы графики – для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток, для остальных – два.

Новые графики вечером в понедельник опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики могут обновить.

Тем временем на левом берегу столицы продолжают действовать экстренные отключения.

Всего во вторник жители правого берега Киева не смогут пользоваться электроприборами минимум семь с половиной часов. Это минимальное суммарное время отключений.

Дольше всего без света – 13 часов за день – будут очереди 4.1 и 4.2.

Самое длинное непрерывное время без света, согласно графикам, составит семь часов. Самый короткий период – полтора часа.

Когда в Киеве не будет света во вторник, 30 декабря

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о длительности отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от конкретной области. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.

