Городские власти Киева через суд вернули общине 3 000 гектаров Беличанского леса

9 сентября 2023 Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Киевсовета о признании противоправным решения о передаче 3 000 га земли Беличанского леса властям поселка Коцюбинское.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в Telegram. Беличанский лес исторически принадлежал общине Киева.

"По поручению Виталия Кличко принял участие в судебных дебатах. Результат – апелляционный суд отменил незаконное решение Бучанского городского совета и защитил 3000 гектаров леса", – говорится в сообщении чиновника.

На официальном портале Киева уточнили, что в 2021 году пгт Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса.

"Прошло время, и Бучанский районный совет снова пытался забрать у киевлян лес, чтобы отдать его под застройку", – говорится в сообщении.

По словам Оленича, предстоит кассация, но это уже большая победа.