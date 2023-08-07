Городские власти делают все от них зависящее для решения проблемы с обустройством укрытий, – Кличко

Власти столицы делают все от нее зависящее, чтобы навести порядок с системой укрытий в городе и решение проблемы с устройством бомбоубежищ.

Видео дня

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он напомнил, что город, по обращениям глав районов, выделил необходимые средства на ремонт и обустройство и в прошлом, и в начале этого года.

"Руководители районов, которых назначает Президент, предоставили перечень объектов, которые необходимо отремонтировать. Мы все тогда профинансировали. А потом оказалось, что только 15 процентов денег были освоены. При этом именно районы являются балансодержателями объектов и распорядителями средств. И на На этом фоне еще и появилась информация о закупках барабанов, сковородок и др. А я в этой ситуации даже выговор не могу вынести этим руководителям районов, потому что полномочия у столичной власти забирают, а вот ответственность – оставили, – отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что "политические игрища" останутся на совести тех, кто их устроил. А городские власти в первую очередь должны заботиться о безопасности людей и они этим занимаются.

"Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы навести порядок с системой укрытий в городе. Потому что в первую очередь должны заботиться о безопасности людей. А все эти политические игрища пусть будут на совести тех, кто их устраивает", - подчеркнул Виталий Кличко.