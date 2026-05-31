'Город с особой атмосферой и лучшими людьми': Кличко поздравил Киев с днем рождения

Киев отмечает День города в условиях войны, но продолжает жить, восстанавливаться и развиваться. Столица выстояла во время самых тяжелых атак и остается символом несокрушимости Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что несмотря на все вызовы, столица движется вперед и становится еще сильнее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, Кличко поздравил киевлян с Днем города, подчеркнув особую атмосферу Киева и силу его жителей. По его словам, Киев – это сердце Украины, город с уникальной историей, архитектурой и несокрушимой волей к свободе.

"Киев. Сердце Украины. Город истории, архитектуры, непоколебимой воли к жизни и к свободе. Город с особой атмосферой и лучшими людьми", – отметил он.

Кличко подчеркнул, что столица смогла выстоять во время полномасштабной войны, и врагу не удалось сломать ни город, ни украинский народ.

Он подчеркнул, что Киев продолжает не только держать оборону, но и активно развиваться – в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Отдельно мэр отметил вклад столицы в поддержку украинских военных. По его словам, город системно помогает защитникам, обеспечивая их необходимыми ресурсами.

"Столица выстояла. Не сломал враг Киев, не сломает Украину!", – подчеркнул Кличко.

Мэр выразил уверенность в победе Украины, отметив, что над Киевом обязательно снова будет мирное небо.

"Победа будет! И над столицей будет сиять солнце мирного дня и мирного праздника. Мы верим в себя и верим в Украину! С Днем рождения, родной Киев! И поздравляю всех, кто любит наш город! Слава Украине! Слава Киеву!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил государственные награды и звание "Почетный гражданин города" выдающимся киевлянам, а также благодарности городского головы лучшим педагогам столицы. Все они своим трудом, талантом и преданностью делу внесли весомый вклад в развитие столицы и Украины.

