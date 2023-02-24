Год назад я бы и не подумал, что буду управлять таким 'котом': Владимир Кличко на полигоне в Германии испытывал Leopard

Танки Leopard из Германии готовят для отправки в Украину. Наши бойцы учатся управлять ими и вскоре вернутся в Украину. Прибудет и техника.

Видео дня

Владимир Кличко в Германии посетил полигон, где тренируются украинцы. Он испытывал один из "леопардов", которых так ждут в Украине.

Владимир признался, что год назад и не подумал бы, что будет управлять таким "котом".

"24 февраля прошел год полномасштабной войны. Год назад я бы и не подумал, что буду управлять таким "котом". Год войны в Украине, год страданий. Год, как наша сила воли стала крепче, чем когда-либо. Такой же сильной, как этот танк. Спасибо Германии, благодарим свободный мир за все, что вы делаете для нас, украинцев", – сказал Владимир Кличко.