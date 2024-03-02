Глебу Бабичу сегодня было бы 55: друзья и побратимы поделились воспоминаниями о погибшем на войне поэте

Соучредителю ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", поэту и ветерану войны Глебу Бабичу сегодня исполнилось бы 55 лет. Писатель погиб у Изюма в Харьковской области в июле 2022 года.

В день рождения Бабича воспоминаниями и мыслями о нем поделились фронтовые побратимы и друзья поэта. Среди прочих побывали на могиле Героя Петр и Марина Порошенко.

Глеб до 2019 года командовал взводом 10-й ОГШБр, а после 24 февраля 2022 стал в ряды сил ТРО Киева.

Поэт успел написать более 500 песен и стихов, некоторые из них теперь исполняет группа Kozak System. Общественный деятель, Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии. Последний его проект – создание комплекса оптико-электронной разведки "Локи". Комплексы оптической разведки, которые спроектировал Глеб Бабич вдоль линии фронта, спасли многие жизни украинских воинов.

"Глеб остается в своих стихах, в невероятных песнях, в веселых воспоминаниях и в нашей памяти. Он никогда не оставался в стороне, сплачивал возле себя людей. А люди всегда тянулись к нему. Ты был, есть и будешь нашим другом "Лентяем", который никогда не стоял на месте. Грустим, друг, не забудем и отомстим", – говорит Петр Порошенко.

Алесей Петров, сейчас воюющий на фронте, вспомнил замечательные стихи Глеба:

А нас не зламати! І навіть не вбити,

Тому, що відродяться з попелу квіти!

Побачиш, утримавши небо у серці,

Додому прийдуть Едельвейси!

Хто ближче до неба, той ближче до Бога,

Із вільними поруч іде перемога!

Нам доля – над іншими небо тримати –

Працюємо, брате!

"При жизни, я иногда мог проморгать твой день рождения из-за разъездов, концертов, сует. Сейчас, когда тебя не стало, я навсегда буду его помнить, и поздравлять тебя. Спасибо за все", – говорит солист группы Kozak System Иван Леньо.

"Мы будем помнить не только день смерти человека. Мы будем помнить еще и день рождения. Спасибо, что родился и жил. Жил достойно, творил невероятно, воевал яростно, любил преданно, дружил правдиво", - пишут в Издательстве "Белка".

Как писал OBOZ.UA, в октябре прошлого года киевляне предложили переименовать улицу Канальную в честь Глеба Бабича. В январе 2024 Киевсовет принял соответствующее решение и теперь в столице есть улица в честь Героя.

Также ветеранская организация "Res_Publika. Братья по Оружию" теперь носит его имя.