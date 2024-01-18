Герои живут, пока память о них хранится в наших сердцах: в Киеве появилась улица имени Глеба Бабича

Киевсовет на своем заседании принял решение о переименовании одной из улиц в Дарницком районе в улицу ветерана войны против российской агрессии, соучредителя ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", поэта и общественного деятеля Глеба Бабича.

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Об этом сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность", офицер-десантник Александр Погребиский.

Петр Порошенко отреагировал на эту новость в Facebok.

"Герои живут до тех пор, пока память о них хранится в наших сердцах. Сегодня в Киеве появилась улица имени Глеба Бабича. Друг Глеб, ты заслужил это. Знаю, что там, на небесах, ты улыбаешься", – написал Порошенко.

"Благодарю нашу киевскую команду "Европейской солидарности", которая подняла этот вопрос во время заседания Киевсовета. Это меньшее, что наша команда может сделать для тебя, друг", – написал пятый президент.

В октябре прошлого года инициативная группа киевлян предложила переименовать улицу Канальную в честь Воина, украинского поэта, автора песен, общественного деятеля, погибшего на фронте, Глеба Бабича. В приложении "Киев Цифровой" прошло голосование.

Глеб Бабич погиб в июле 2022-го возле Изюма Харьковской области. До 2019 года был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 года стал бойцом сил ТРО Киева. Сочинил более 500 песен и стихов. 7 песен на стихи Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, что держат небо над Рождеством" и "Не покинь ".

Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии, в частности, последний его проект по созданию комплекса оптико-электронной разведки "Локи". Комплексы оптической разведки, которые спроектировал Глеб Бабич вдоль линии фронта, спасли много жизней украинских воинов.