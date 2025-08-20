'Главный приоритет – безопасность': Кличко обсудил с педагогами старт школьного года

В Киеве в среду, 20 августа, состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. Лучшим педагогам вручили награды от столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"1 сентября в Киеве начнется новый учебный год. В 979 учебных заведений пойдут более 376 000 учеников, студентов и воспитанников. В частности, в садики – более 64 000 детей. В школах будут учиться 278 000 учеников", – отметил он.

Кличко отметил, что в условиях войны главный приоритет – безопасность. Укрытия в образовательных учреждениях сейчас могут вместить почти 360 000 человек. С начала полномасштабного вторжения их вместимость в учреждениях увеличили на 145 000 мест. Там обустраивают резервное освещение, источники питания, вентиляцию, Wi-Fi. Все образовательные учреждения под охраной и оборудованы тревожными кнопками.

"Строим и новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями. В 2025-м на это в бюджете города предусмотрели почти 2,9 млрд грн. До конца года завершить работы должны еще на 13 объектах", – сообщил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что враг продолжает бить и по школам и садикам. С начала войны в целом повреждены 217 заведений. В частности, в этом году – 80. Уже восстановили 138 объектов (64%), продолжаются работы еще на 79.

"Несмотря на вызовы войны, киевское образование работает и развивается. Спасибо педагогам за выдержку и преданность своему делу. Желаю ученикам, родителям и учителям безопасного и успешного учебного года", – отметил глава столицы.