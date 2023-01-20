Генерацию удалось увеличить: в YASNO рассказали, что будет со светом в Киеве в субботу

В субботу, 21 января, в Киеве будет обеспечено 63% от потребности в электроэнергии. Генерацию электричества уже удалось увеличить.

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Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, в первый выходной этой недели ограничения по Киеву в 927МВт в день и 615МВт ночью).

"На Днепр и область имеем 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью, будет закрыто 51% потребности. По информации министерства, удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции", – сообщил Коваленко.

Он подробно рассказал об источниках генерации электроэнергии в Украине.

"Гидро/гидроаккумуляционные электростанции – это довольно недорогой источник электроэнергии, имеющий неисчерпаемый ресурс, на который не нужно тратить средства. Эти станции достаточно экологичны. Но не могут производить свет непрерывно. ГЭС могут оперативно адаптироваться к потребностям рынка и спроса, увеличивая или уменьшая производство. То есть балансировать. Также они используются для запуска системы. Но им нужно время на восстановление уровня воды, когда их мощно эксплотируют", – проинформировал Коваленко.

Теплоэлектростанции, по его словам, для своей работы нуждаются в топливе. Это уголь, газ и т.д.

"Электроэнергия, произведенная ТЭС/ТЭЦ достаточно дорога. Они генерируют значительные объемы электроэнергии, также используются для балансировки рынка. И, разумеется, их работа не зависит от внешних факторов", – добавил Коваленко.

Также он рассказал, что атомные электростанции имеют генератор в виде реактора, работат на ядерном топливе. Но они дорогие в строительстве и требуют значительного ресурса в обслуживании. Хотя производят значительные объемы электроэнергии, которая является относительно недорогой.

"Из-за особенностей производства достаточно негибки, не могут быстро изменить объемы производимой электроэнергии. Ветровые и солнечные электростанции нуждаются в специальных условиях использования и работы. Часто являются ресурсоемкими. Та электроэнергия, которую они производят, – недорогая. Понятно, что очень сильно зависят от внешних факторов", – рассказал Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ситуация с энергоснабжением в Украине улучшится не раньше середины февраля. После последней массированной атаки РФ были повреждены угольные электростанции.

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