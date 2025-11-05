FPV-дроны, 'Мавики' и антишахеды: Киев передал защитникам неба на самых горячих направлениях новую партию помощи

Киев передал защитникам на фронт очередную партию крайне необходимой помощи. В частности, большое количество FPV-дронов, а также антишахедов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще 2000 FPV-дронов различных типов и 300 беспилотников Mavic 3Т отправили военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного главнокомандующему ВСУ. Эти БпЛА помогут бойцам эффективнее уничтожать врага", – написал глава столицы.

Кличко отметил, что ситуация с защитой неба остается сложной, а потому бойцы получили на самые горячие направления фронта также 500 антишахедных дронов и 10 наземных станций к ним.

"С начала года из городского бюджета на нужды 225-го полка выделили 700 млн грн. Летом столица передавала бойцам полка более 2000 БпЛА и оборудование для радиоэлектронной борьбы", – написал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что с начала года Киев передал различным бригадам на фронт уже более 55 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, машины и средства связи.