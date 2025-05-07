Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь детям, пострадавшим после атаки на Киев

В ночь на 7 мая Россия снова терроризировала столицу. Многие жилые дома подверглись разрушениям. В результате обстрелов ранения получили и взрослые, и дети. К сожалению, есть погибшие.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь детям до 18 лет, которые в результате этой атаки получили тяжелые травмы. Речь идет о:

- лечении,

- реабилитации.

Если ваш ребенок или ребенок ваших родных или знакомых пострадал в результате российской атаки на город, обращайтесь в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).