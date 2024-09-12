Falling Walls Lab Kyiv: стартовал конкурс идей, победитель которого получит финансирование от международных инвесторов

Klitschko Foundation и KSE Foundation объявляют о начале приема заявок на участие в саммите прорывных идей Falling Walls Lab Kyiv, что дает возможность молодым новаторам и лидерам мнений презентовать свои проекты. Эта мера призвана способствовать позитивным изменениям в Украине и мире, открывая молодым инноваторам путь к международному признанию и финансированию.

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Об этом сообщила пресс-служба Klitschko Foundation.

"Киев в четвертый раз становится местом проведения конференции Falling Walls Lab Kyiv – Klitschko Foundation еще в 2015 году завоевал право на проведение такого саммита инновационных идей. Тем самым мы хотели дать конкретный инструмент борьбы за свою мечту талантливой молодежи. Ведь участие в таком проекте – безумный толчок в саморазвитии, доступ к всемирному сообществу инноваторов и возможность получить финансирование для своей идеи. А для Украины поддержка молодого поколения интеллектуальных лидеров – это гарантия экономического развития, благосостояния и мощи", – делится директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

К участию в отборе на саммит Falling Walls Lab Kyiv допускаются студенты от 18 лет, а также выпускники украинских вузов (окончившие бакалавриат не более 10 лет назад, магистратуру – не более 7 лет назад, докторат – не более 5 лет назад). От участников ожидают инновационных решений по научной, экономической, экологической, культурной, промышленной и другим сферам. Главный критерий отбора – практическая польза и актуальность проекта.

"KSE Foundation по сути своей является образовательным благотворительным фондом. Несмотря на то что в период большой войны мы расширили свою деятельность по поддержке человеческого капитала еще и на его защиту – через помощь нашим защитникам, – мы продолжаем верить и содействовать талантливым украинцам из разных сфер. Конкурс Falling Walls – именно о таких мечтателях, новаторах и генераторах изменений, которых мы отметим сегодня, а они будут трансформировать Украину завтра", – комментирует директор KSE Foundation Светлана Денисенко.

Прием заявок продлится до 23 сентября 2024 года. Среди всех полученных анкет будут определены лучшие 15 идей, которые примут участие в финальном этапе – конференции Falling Walls Lab Kyiv.

Она состоится 28 сентября в Киеве и предоставит возможность финалистам презентовать свою идею за 3 минуты на английском языке. Во время события жюри, в которое войдут лидеры в своих отраслях (экономисты, художники, бизнесмены, лидеры общественного мнения), изберет проект, который представит Украину на мировом уровне.

Победитель Falling Walls Lab Kyiv получит билет и приглашение на мировую арену инноваций на Falling Walls Conference, которая состоится 7-9 ноября в Берлине, где встретятся самые известные ученые, стартаперы и предприниматели со всего мира.

Подать заявку до 23 сентября можно по ссылке.

Больше информации о конкурсе по ссылке.

Klitschko Foundation, основанный Виталием и Владимиром Кличко 21 год назад, призван помочь талантливым детям и молодежи бороться за свою мечту. За это время Фонд при поддержке международных партнеров инвестировал более 407 миллионов гривен в спортивные, образовательные, экологические и другие проекты. Фонд помог бороться за свою мечту 2,5 миллиона маленьких украинцев.

KSE Foundation является частью семьи Киевской школы экономики. Фонд сотрудничает с государственными органами, благотворительными организациями и международным сообществом. В 2024 году KSE Foundation вошел в пятерку крупнейших благотворительных фондов Украины по версии "Forbes Украина".