'Это ложь, точка': Кличко заверил, что угрозы затопления метро в Киеве нет

Угрозы затопления метрополитена в Киеве пока нет. Киевлянам нужно опираться на выводы специалистов, а не "каких-то людей, которые вообще не имеют никакого понимания того, что касается транспортной инфраструктуры".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. В интервью DW он отметил, что тема аварии в столичном метро вообще инспирирована "представителями Офиса президента".

"Есть заявление провластных представителей, что сейчас все плохо, все мосты упадут, система обеспечения в Киеве может в любой момент остановиться, метро может даже затопить. Я могу сказать, что по большому счету это неправдивая, лживая информация", заявил – Кличко.

"Угрозы затопления метрополитена не существует. Это ложь. Точка", - подчеркнул он.

Относительно того, когда починят "синюю" ветку киевского метро, мэр столицы заявил, что городские власти "взяли на себя задачу в кратчайшие сроки возобновить работу" метрополитена. По словам Клично, власти столицы не готовы четко определить эти "кратчайшие сроки", но у власти есть задача "до конца лета это сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее городской голова опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро. По словам Кличко, это ложь, которую распространяют, чтобы взбудоражить людей.

Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

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