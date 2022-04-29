Энергетики вернули свет уже для 75% семей в освобожденных от оккупантов районах Киевщины, – ДТЭК

Ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение света уже 75% семей в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили кафиров. И начинали мы почти с 530 населенных пунктов. Почти 170 тысяч человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 75% семей", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

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Сахарук добавил, что в настоящее время без света остается 31 тысяча потребителей в Киевской области.

Также он отметил, что в Киевской области работает 60 ремонтных бригад из Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Напомним, с начала войны специалисты компании ДТЭК Ахметова вернули свет для 1,3 млн потребителей.