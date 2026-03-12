УкраїнськаУКР
русскийРУС

Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

Глеб Иванов
Кияни
2 минуты
1,3 т.
Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии выставки, посвященной 90-летию Ивана Марчука – художника, чье имя давно стало частью мирового искусства. Выставка проходит в Музее истории города Киева.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"На всех выставочных этажах музея представлены более 250 произведений художника разных периодов его творчества. Особое место занимают работы из личной коллекции художника – ранняя живопись, портреты, студенческие картины, эскизы и керамические панно, большинство из которых ранее не были представлены широкой общественности", – написал Виталий Кличко.

Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

Он отметил, что уникальная техника, особый художественный язык, философия видения мира сделали творчество художника узнаваемым за пределами Украины.

Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука
Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука
Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

"Сегодня работы Ивана Марчука находятся на всех континентах. Но для киевлян особенно важно, что значительная часть его творческого пути связана именно с Киевом. Именно здесь формировался его художественный голос. Рождались многие идеи, которые впоследствии стали частью мирового искусства. Сегодня искусство Ивана Марчука звучит особенно актуально и напоминает, что культура – это также форма нашей устойчивости. Она помогает нам сохранять идентичность, чувствовать опору и двигаться вперед", – подчеркнул Виталий Кличко.

Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

Он поблагодарил Музей истории Киева, всех партнеров, музеи и коллекционеров, которые присоединились к созданию этой большой выставки.

"И, конечно, спасибо Маэстру – Ивану Марчуку. Его талант, труд и свобода мышления стали яркой частью истории украинской культуры", – отметил Виталий Кличко.

Не удается соединиться с https://languagetoolplus.com/api/v2/check. Проверьте подключение к Интернету или повторите попытку через минуту (#1, code=0)Не удается соединиться с https://languagetoolplus.com/api/v2/check. Проверьте подключение к Интернету или повторите попытку через минуту (#1, code=0)

Не удается соединиться с https://languagetoolplus.com/api/v2/check. Проверьте подключение к Интернету или повторите попытку через минуту (#1, code=0)

Не удается соединиться с https://languagetoolplus.com/api/v2/check. Проверьте подключение к Интернету или повторите попытку через минуту (#1, code=0)

Не удается соединиться с https://languagetoolplus.com/api/v2/check. Проверьте подключение к Интернету или повторите попытку через минуту (#1, code=0)

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe