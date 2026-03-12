Его имя давно стало частью мирового искусства: Кличко принял участие в открытии выставки к 90-летию художника Ивана Марчука

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии выставки, посвященной 90-летию Ивана Марчука – художника, чье имя давно стало частью мирового искусства. Выставка проходит в Музее истории города Киева.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"На всех выставочных этажах музея представлены более 250 произведений художника разных периодов его творчества. Особое место занимают работы из личной коллекции художника – ранняя живопись, портреты, студенческие картины, эскизы и керамические панно, большинство из которых ранее не были представлены широкой общественности", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что уникальная техника, особый художественный язык, философия видения мира сделали творчество художника узнаваемым за пределами Украины.

"Сегодня работы Ивана Марчука находятся на всех континентах. Но для киевлян особенно важно, что значительная часть его творческого пути связана именно с Киевом. Именно здесь формировался его художественный голос. Рождались многие идеи, которые впоследствии стали частью мирового искусства. Сегодня искусство Ивана Марчука звучит особенно актуально и напоминает, что культура – это также форма нашей устойчивости. Она помогает нам сохранять идентичность, чувствовать опору и двигаться вперед", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил Музей истории Киева, всех партнеров, музеи и коллекционеров, которые присоединились к созданию этой большой выставки.

"И, конечно, спасибо Маэстру – Ивану Марчуку. Его талант, труд и свобода мышления стали яркой частью истории украинской культуры", – отметил Виталий Кличко.

