УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Дышите?" Спасатели показали первые минуты после ракетных ударов по Киеву

Мария Дрофич
Кияни
1 минута
2,1 т.
'Дышите?' Спасатели показали первые минуты после ракетных ударов по Киеву

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В результате атаки есть повреждения в нескольких районах Киева.

Видео дня

Кадры первых минут после российской атаки обнародовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Также сообщили, что по состоянию на 9 утра 28 сентября в результате российской атаки на Киев погибли 4 человека.

На опубликованных кадрах видно, как чрезвычайники спасают людей из горящего дома.

"Дышите?" Спасатели показали первые минуты после ракетных ударов по Киеву
"Дышите?" Спасатели показали первые минуты после ракетных ударов по Киеву

Что известно о последствиях российской атаки

По меньшей мере шесть районов Киева пострадали отночной атаки. Последствия зафиксированы на около 20 объектах.

В Дарницком районе обломки дронов повредили автомобили, проезжую часть, детсад и частный дом. В Святошинском — загорелось нежилое здание, пожар быстро потушили; обломки также упали во двор многоэтажки.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе: сгорели верхние этажи пятиэтажки и часть Института кардиологии, также повреждены частные усадьбы и АЗС. В Голосеевском обломки упали на несколько жилых домов.

В Днепровском районе сгорели авто на стоянке, а в Оболонском обломки попали в нежилые постройки, зафиксированы повреждения вблизи жилых домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!