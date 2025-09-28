'Дышите?' Спасатели показали первые минуты после ракетных ударов по Киеву

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В результате атаки есть повреждения в нескольких районах Киева.

Видео дня

Кадры первых минут после российской атаки обнародовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Также сообщили, что по состоянию на 9 утра 28 сентября в результате российской атаки на Киев погибли 4 человека.

На опубликованных кадрах видно, как чрезвычайники спасают людей из горящего дома.

Что известно о последствиях российской атаки

По меньшей мере шесть районов Киева пострадали отночной атаки. Последствия зафиксированы на около 20 объектах.

В Дарницком районе обломки дронов повредили автомобили, проезжую часть, детсад и частный дом. В Святошинском — загорелось нежилое здание, пожар быстро потушили; обломки также упали во двор многоэтажки.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе: сгорели верхние этажи пятиэтажки и часть Института кардиологии, также повреждены частные усадьбы и АЗС. В Голосеевском обломки упали на несколько жилых домов.

В Днепровском районе сгорели авто на стоянке, а в Оболонском обломки попали в нежилые постройки, зафиксированы повреждения вблизи жилых домов.

