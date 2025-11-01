До 50 км/ч: в Киеве с 1 ноября вернули ограничение скорости движения
С начала ноября в Киеве ограничилимаксимальную скорость движения транспортных средств до 50 км/ч. На участках, где будут действовать ограничения, уже установили соответствующие дорожные знаки.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. В заметке отмечается, что соответствующие ограничения действуют на ряде основных магистралей столицы.
Отныне ограничения до 50 км/ч действуют на таких участках:
– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
– просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
– просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
– ул. Набережно-Рыбальская (в направлении от ул. Электриков до Гаванского моста).
Городские власти обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными, соблюдать установленные правила дорожного движения и не превышать разрешенную скорость.
Специалисты Центра организации дорожного движения уже установили на участках дорожные знаки, которые напоминают водителям о новых правилах.
Как сообщал OBOZ.UA, в столице временно остановили работу торгово-офисного комплекса Gulliver с 30 ноября. Такое решение было принято ввиду обеспечения, в частности, безопасности посетителей и представителей арендаторов.
Также сообщалось, что в Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на Бульваре Николая Михновского. Вследствие этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!