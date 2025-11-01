До 50 км/ч: в Киеве с 1 ноября вернули ограничение скорости движения

С начала ноября в Киеве ограничилимаксимальную скорость движения транспортных средств до 50 км/ч. На участках, где будут действовать ограничения, уже установили соответствующие дорожные знаки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация. В заметке отмечается, что соответствующие ограничения действуют на ряде основных магистралей столицы.

Отныне ограничения до 50 км/ч действуют на таких участках:

– Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

– просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

– просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

– ул. Набережно-Рыбальская (в направлении от ул. Электриков до Гаванского моста).

Городские власти обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными, соблюдать установленные правила дорожного движения и не превышать разрешенную скорость.

Специалисты Центра организации дорожного движения уже установили на участках дорожные знаки, которые напоминают водителям о новых правилах.

