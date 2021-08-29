Днепр в Киеве позеленел и покрылся 'плесенью', стоит отвратительный запах. Видео

В Киеве возле ТРЦ River Mal река Днепр катастрофически позеленела, на воде плесень. Киевляне жалуются на ужасный запах.

Видео появилось в Telegram "Типичный Киев". Очевидцы уверены, что именно строительство торгового центра повлияло на состояние воды.

"Вонь, зеленая вода – такое состояние Днепра в заливе Берковщина у Осокорков. Примечательно, что рядом находится торговый центр River Mall и жители уверены, что именно строительство торгового центра повлияло на состояние воды. Якобы, строительные отходы сбрасывали прямо в реку, а не отвозили на мусорные полигоны", – говорится в сообщении.

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Добавим, что проблема с зеленой водой для Днепра не новая. Летом такое явление объясняли жарой. Несколько недель назад на реке заметили слой водорослей в несколько сантиметров. Кроме того, были зафиксированы факты массового мора рыб.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Броварском районе Киевской области в реке Недра зафиксировали мор рыбы. В мае вода в русле стала коричневого цвета, а позже начала гибнуть плотва.