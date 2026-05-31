'Для меня – это большая награда и гордость': Кличко рассказал трогательную историю о вышиванке, которую создала для него киевлянка

Мэр Киева Виталий Кличко на Троицу надел особую вышиванку. Ее вышила для него жительница столицы Галина Стаднийчук. Кличко рассказал, что эта вещь для него очень дорогая.

Видео дня

Трогательной историей о своей вышиванке Виталий Кличко поделился в интервью телеканалу "Киев".

"Галина Стаднийчук. Киевлянка, она жила на Троещине. Всегда была очень активной. Мы познакомились на Языковом Майдане еще в 2012 году, встречались и общались и во время Революции Достоинства. И вот она сделала мне эту вышиванку. Это было ее увлечение – вышивать. К сожалению, в возрасте 82 лет недавно госпожа Галина умерла. И это последняя вышиванка, которую она создавала, не успев закончить. И так получилось, что передали мне рубашку именно в День вышиванки. Для меня – большая награда и гордость надеть эту вещь", – рассказал Виталий Кличко, который был одет во время интервью в вышиванку от Галины Стаднийчук.

Мэр столицы отметил, что вышиванка – это идентичность, символ, который объединяет украинцев. И многие люди сегодня надевают вышиванки.

"И это – крайне важно. Многие десятилетия нашу идентичность уничтожали, – сказал мэр столицы. – Да, это – символы. Впрочем, они имеют очень большое значение", – подчеркнул Виталий Кличко.

Во время интервью привели слова Галины Стаднийчук, которые она написала на фото, которое передала с вышиванкой.

"Я даю вам флаг свободы! Была вашей поклонницей и остаюсь ею. Я не пропустила ни одного вашего боя и боя вашего брата. С Украиной в сердце. – Потому что Украина у вас в сердце", – процитировали слова мастерицы ведущая.

На рубашке, с левой стороны вышита бисером, в частности, карта Украины.