Для детей защитников Украины в Киеве устроили бесплатные показы фильма 'Мой дедушка – Дед Мороз'

18 и 19 декабря Киевский городской центр социальных служб вместе с сетью кинотеатров "Киевкинофильм" устроили для детей из семей участников АТО/ООС в Киеве показ фильма "Мой Дедушка – Дед Мороз", социальную инициативу поддержали создатели фильма и их партнеры – юридическая компания EVERLEGAL, международный технологический холдинг TECHIIA, а также компания ROCKET и Антошка.

Они предоставили фильм для бесплатного просмотра.

Первый показ состоялся 18 декабря, специально для гостей была организована локация, где дети и родители могли сфотографироваться возле объемных снеговиков.

Видео дня

Также волонтеры – помощники Святого Николая – предусмотрели интерактивную игровую программу.

В течение двух дней, 18 и 19 декабря, фильм просмотрели более 2,5 тыс. детей и родителей в шести кинотеатрах сети "Киевкинофильм". Главная цель мероприятия – социальная адаптация участников АТО/ООС и их родных в кругу семьи.

Лента "Мой дедушка - Дед Мороз" вышла 2 декабря 2021 года в широкий всеукраинский прокат.

Это фильм украинского производства, который повествует о 9-летнем мальчике Максиме и его приключениях в поисках Деда Мороза.

Также фильм адаптирован для людей с проблемами зрения и слуха. Компания EVERLEGAL и международный технологический холдинг TECHIIA при поддержке Доступного Кино создали инклюзивную версию, доступную полностью бесплатно в приложениях EARCATCH и SUBCATCH. Эти опции доступны во время просмотра кино в любом месте с помощью смартфона и наушников.