РОДИНА-МАТЬ как актуальный символ несокрушимого КИЕВА.

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Война российской орды страны-террориста военного преступника Путина против Украины и украинского народа и постоянные обстрелы Киева только закрепили место монумента "Родины-матери" как одного из актуальных символов современного Киева.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю трішки про історію цього знаменитого монумента.

Скульптура "Батьківщина-мати" – це унікальна суцільнозварна сталева споруда, яка складається з трьох шарів: головного сталевого каркаса вагою понад 280 тон, допоміжного з обшивкою вагою 108 тон і самої обшивки із півтораміліметрової нержавіючої сталі вагою 90 тон, яку виготовлено з 27 блоків. Металевий каркас було виготовлено із сталі, яка була витоплена в Запоріжжі, а зварена конструкція на Київському заводі мені Паризької комуни, нині ЕСМА.

Загальна вага складає близько 500 т, а висота – 102 метри.

Історія щодо визначення висоти скульптури така.

За проектом передбачалося 108 метрів. Проте, щоб "Батьківщина-мати" не стала вищою за Велику дзвіницю Києво-Печерської лаври (висота 96,58 і 12 метрів пагорба, загалом 108, 58), то остаточно висоту визначили у 102 метри.

Для порівняння "Статуя Свободи" в Нью-Йорку - 47 метрів. Загалом "Батьківщина-мати" вважається НАЙВИЩОЮ монументальною спорудою в ЄВРОПІ.

Скульптуру збирали спеціально виготовленим 100-метровим краном, якого згодом демонтували.

Автор остаточної версії монументу – український скульптор Василь Бородай. Між іншим праобразом знаменитою жінки стала відома українська скульпторка Галина Кальченко (автор памʼятників Лесі Українки в Києві, Ялті, Саскатуні, а також памʼятників Марії Заньковецькій та Івану Котляревському в Києві, Семену Гулаку-Артемовському в Городищі…),яка померла у 49 річному віці від раку.

Обʼєкт відкрито в 1981 році.

На висоті 36,6 та 91,0 м обладнано оглядові майданчики, з яких можна зробити панорамний огляд столиці України.

В часи російсько-української війни образ "Батьківщини-матері" став символом незламності, мужності й героїзму українців та численних мемів для тролінгу російської орди.

Тож я підтримую ідею приведення зовнішнього вигляду скульптури "Батьківщина-мати" у відповідність із сучасними реаліями. Патріотизацію монументу шляхом заміни радянської символіки на українську пропоную провести за рахунок коштів передбачених у бюджеті-2023 на фінансування парламентських партій, які у свій час підтримали закони про декомунізацію. На якісь там 20-30 мільйонів із майже 900 небідні депутати та їх партії не збідніють!

А осучаснена "Батьківщина-мати" й надалі буде захищати Україну та своїм поглядом на Схід завжди вказуватиме нинішньому та майбутнім поколінням на місцезнаходження вічного ворога нашого народу.