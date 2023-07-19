Депутата Киевского облсовета Колтунова заподозрили в хищении средств из госбюджета: детали скандала

Депутата Киевского облсовета от "Слуги народа" подозревают в организации схемы по расхищению средств из бюджета. Речь, согласно данным журналистского расследования, может идти о сумме свыше полумиллиона гривен.

Видео дня

Об этом написал однопартиец и коллега Колтунова, народный депутат Александр Дубинский, который обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления. Он добавил, что считает особо циничным то, что схема была завязана вокруг областной целевой программы "Забота", направленной на поддержку малоимущих украинцев.

В свое время Игорь Колтунов работал вместе с Дубинским в редакции программы "Гроші", выходящей на 1+1. А в 2020 году он вместе с еще двумя сотрудниками "1+1 медиа" от "Слуги народа" прошел в Киевский областной совет.

"2020 году мы привели в местную политику бывшего журналиста-"расследователя" Игоря Колтунова, который, получив корочку депутата областного совета, очень быстро скатился до того, за что украинцы в принципе ненавидят власть – начал обворовывать самых незащищенных. Когда информация о том, что Колтунов пытается своровать деньги, предназначенные для помощи малоимущим, дошла до моих коллег – он для всех стал нерукопожатен", – заявил Дубинский.

Своего коллегу по журналистскому цеху и политической силе нардеп назвал "бывшим расследователем, ставшим расхитителем" и обвинил Колтунова в том, что тот "обокрал обычных жителей области".

"(Колтунов. – Ред.) обокрал обычных жителей области самым тупым и примитивным способом: присвоил выделенную им из бюджета области материальную помощь. Такая низость не должна оставаться безнаказанной - поэтому обратился в Нацполицию с заявлением о преступлении", – написал Дубинский.

Он также опубликовал подтверждение внесения его заявления в Единый реестр досудебных расследований. В нем указано, что заявление нардепа касается "незаконного выделения бюджетных средств неустановленными лицами в рамках Киевской областной целевой программы "Забота".

Также Дубинский прикрепил к посту ссылку на журналистское расследование с описанием схемы, в организации которого нардеп обвиняет Колтунова.

Авторы публикации, в частности, заявляют, что Колтунов якобы "скупал" персональные данные малообеспеченных жителей области, а после – использовал их для составления "заявлений" на свое имя с просьбами предоставить деньги по программе "Забота" от имени этих людей.

"Колтунов покупал персональные данные тех, кто из-за сложных жизненных обстоятельств нуждался в деньгах, а затем подрабатывал обращение на свое имя, где его просили предоставить средства якобы на лечение", – отмечено в расследовании.

При этом авторы материала отмечают, что речь может идти о сумме свыше полумиллиона гривен. А старт расследованию дали якобы подделанные с подачи Колтунова заявления на выделение помощи на имя депутата от имени жителей населенных пунктов, не имеющих отношения к округу, от которого избирался Колтунов.

"Выводил ворованные деньги на подставные карточки, под видом социальных выплат, а это более полумиллиона гривен. Жадность депутата, избранного в Ирпене, заставила его подрабатывать заявления от избирателей других округов Киевской области, к которым у него нет ни одного отношения. Тем самым он дополнительно нарушил закон", – сказано в материале.

Напомним, ранее о том, что коррупция в Украине является одной из главных преград на пути Украины в НАТО, заявлял президент США Джо Байден.

А в Германии отмечали, что для того, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина обязана "положить конец кумовству и коррупции".