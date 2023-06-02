Деоккупированные городам Донбасса получили от Киева два автомобиля с гуммопомощью, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко от громады украинской столицы передал двум деоккупированным городам Донетчины – Святогорску и Лиману два автомобиля IVECO с гуманитарной помощью. Автомобили будут использовать городские коммунальные предприятия.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Киев присоединился к поддержке восстановления инфраструктуры двух деоккупированных городов в Донецкой области. Территориальные общины Святогорска и Лимана получат от столицы по автомобилю IVECO, которые будут использовать городские коммунальные предприятия", – заявил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что вместе с автомобилями столица также передали два генератора, аптечки, в частности средства для перевязки, консервированные продукты, посуду, бытовую химию и средства гигиены.

Автомобили в Донецкую область доставят водители КП "Киевкоммунсервис" в сопровождении Киевской аварийной службы спасения (КАРС).