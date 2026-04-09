Дело против Оленича может быть политически мотивированным, – Солодко

Петр Оленич не имел отношения к земельным решениям по парку "Нивки" – на момент их принятия он занимал должность в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА. Директором Департамента земельных ресурсов Петра Оленича назначили 27 июля 2018 года – через 1,5 года после подписания ключевых документов. Адвокат Оленича Евгений Солодко считает, что дело о застройке в парке "Нивки" (г. Киев) может иметь политическую окраску.

"Управление охраны окружающей природной среды КГГА, исследуя принадлежность земельного участка 88:008:016, пришло к выводу, что этот участок не относится к территории парка и согласовало указанный проект 23 июля 2008 года, то есть 16 лет назад. В это время Петр Оленич вообще работал в частном секторе и никакого отношения к государственной службе не имел", – отметил адвокат.

Солодко также обнародовал подробную хронологию, которая, по его словам, полностью опровергает возможное злоупотребление служебным положением со стороны Петра Оленича:

3 мая 2018 года землепользователь ООО "Украинская марка" подала в Департамент земельных ресурсов КГГА (на тот момент его возглавлял А. Полищук) ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства, а письмом от 4 июня 2018 года сообщило КГС и Полищуку о разработке проекта землеустройства по принципу молчаливого согласия, что является распространенной практикой.

8 июня 2018 года Департамент земельных ресурсов подписывает задание на проектирование, согласно которому предусмотрена разработка проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 0,60 га для строительства и обслуживания жилищно-офисного комплекса со встроенными и пристроенными помещения торгово-офисного назначения и подземным паркингом.

"Все это время Петр Оленич работает в должности первого заместителя директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА и, соответственно, не имеет никакого отношения к принятию указанных решений", – отметил Солодко.

Евгений Солодко также опубликовал факты, свидетельствующие, что проект решения о передаче земельного участка в аренду прошел все процедуры согласования и получил положительные заключения государственной экспертизы в Госгеокадастре.

"Для адвоката каждое дело является особенным. Но для меня дело Петра Оленича – это яркий пример того, как квазиантикоррупционеры из НАБУ и САП, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией" ради красивых отчетов фабрикуют обвинения там, где злоупотребление служебным положением не было возможно. Игнорируя элементарную хронологию событий, документы и очевидные факты, они пытаются "пришить" человеку преступление, которое он физически не мог совершить", – написал Евгений Солодко.