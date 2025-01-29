Дело о незаконном ресторане в Национальном парке 'Голосеевский' в Киеве рассмотрит апелляционный суд: защита подала жалобу

Борьба за снос незаконного ресторана на территории Национального парка "Голосеевский" продолжается. Казалось бы, 10 октября прошлого года Святошинский районный суд Киева принял решение о сносе незаконного строения, а также приведении в первоначальный вид территории. Но уже перед самым Новым годом, вместо того, чтобы браться за уборку, защитница ООО "Затишок і Ко" подала апелляцию. Теперь дело вновь затягивается, что на руку семье экс-милиционера Святошинкого райуправления Анатолия Миколайца. А незаконный ресторан продолжает работать и принимать заказы на корпоративы.

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Подали жалобу под елочку

Святошинский районный суд Киева 10 октября принял решение о сносе незаконного ресторана на территории Национального парка "Голосеевский" по адресу ул. Бударина (сейчас Украинського Відродження) и возвращении земли в собственность киевлян. Речь идет о незаконно построенных 332,3 кв. м на территории Национального парка

Привести в порядок земельный участок должно ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которой еще до недавнего времени был экс-руководитель Святошинского отделения милиции в Киеве Анатолий Миколаец.

Компания должна снести не только здание, но и деревянный забор, дорожки с брусчаткой и бетонным покрытием, деревянные беседки и бетонные тропинки. Всего очистить предстоит 0,1032 га.

Решение Святошинского районного суда по данным Единого государственного реестра судебных решений вступило в силу еще 21.11.2024 г.

Как сообщила нам Святошинская окружная прокуратура Киева, согласно ч. 1, 2 ст. 273 Гражданского процессуального кодекса Украины, если никто из участников дела не подал апелляционную жалобу, то после окончания срока ее подачи решение суда набирает законную силу.

На подачу жалобы отводится 30 дней с момента получения решения суда первой инстанции – фактически срок истек 21 декабря прошлого года. Однако всего за несколько дней до нового года, 20 декабря, защитница ООО "Затишок і Ко" Анна Ковальчук все-таки подала жалобу. А всел за ней адвокат Дмитрия Миколайца Наталья Западнюк также подала жалобу 30 декабря, прямо под елочку.

21 январа состоялось досудебное подготовительное заседание, на котором решили оставить жалобу без движения и дать срок для устранения недостатков.

"Судья Майдана"

Примечательно, что заседание вела судья Олена Немировская. Но уже 17 января дело было перераспределено и попало к судье Сергею Александровичу Журбе.

Журба известен по "делам Майдана". Тогда Сергей Александрович работал в Апелляционном суде Киевской области. Он рассматривал жалобу участника Революции достоинства Николая Оверковского на решение суда первой инстанции о лишении его права управлять автомобилем на полгода за то, что он якобы не остановился по требованию сотрудника ГАИ во время автопробега к резиденции беглого экс-президента Виктора Януковича. Журба оставил это судебное решение в силе.

В июле 2017 года по жалобе "Украинского союз Автомайдан" и юриста Романа Маселко Высшая рада правосудия открыла дисциплинарное дело по судье Журбе. Но уже в октябре дело было закрыто.

Как затягивали рассмотрение дела

О том, что незаконное строение на территории Национального парка должны снести в самом ресторане "Хінкальня "Кувшин", которое сейчас занимает это помещение в Национальном парке, не слышали.

Перед Новым годом мы позвонили туда и попытались снять ресторан под корпоратив. Как оказалось, некоторые предновогодние вечера уже были заняты. Когда мы поинтересовались у администратора, не закрывается ли заведение потому что его собираются снести, то девушка искренне удивилась. "Я впервые от вас это слышу", – сказала она.

Вероятно, ответчик надеется, что ему удастся затянуть в судах дело, чтобы ресторан еще приносил прибыль.

Надо напомнить, что защитникам ООО "Затишок і Ко" и Дмитрия Миколайца – сына экс-руководителя Святошинской милиции Анатолия Миколайца – удавалось полтора года затягивать рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Кстати, подобная практика в наших судах – дело не новое, особенно когда у защиты нет особых аргументов.

Так, первое заседание в Святошинском суде 13 апреля 2023 года сорвала воздушная тревога, а 10 октября адвокаты ответчиков попросили время на ознакомление с документами.

Через две недели, 24 октября судебное заседание началось с того, что защитники начали "переводить стрелки на некий ФОП "Осадчий Тарас", что якобы это он в Национальном парке еще в 2010 году построил незаконное сооружение площадью 20 кв м. А когда судья отказал защите в ходатайстве, то одна из адвокатов заявила, что ее срочно вызывают в другой суд. И заседание перенесли более чем на месяц.

Еще адвокаты Миколайца-младшего и ООО "Затишок і Ко" устраивали в зале суда "спектакль". Защитники дважды пересказывали суду одни и те же заученные аргументы, а затем устроили сессию вопросов и ответов, пока время не истекло.

Ну а потом и вовсе защита не являлась на заседания. Однако тянуться бесконечно это не могло и решение было принято не в пользу ответчиков. Теперь дело за апелляционным судом.

Началось со смертельной аварии

Также стоит напомнить, что наше расследование по застройке Национального парка "Голосеевский" началось со смертельной аварии, которая произошла 14 июля 2021 года прямо рядом с незаконным рестораном.

Тогда пьяный водитель сбил девушку на мотоцикле, она погибла на месте. Жители этого района "Чайки" рассказали нам, что раньше тут в районе остановки транспорта был "лежачий полицейский" и стоял светофор. Но после того как Миколайцы начали строить тут ресторан, то всех "полицейских" они убрали, а бордюры стали выше в два раза, так, что мамы с колясками или люди с ограниченными возможностями забраться на них не могут. А ведь напротив незаконного ресторана находится санаторий "Перемога", где проходят реабилитацию и раненые военные.

В этом районе продолжают происходить аварии поскольку никаких препятствий для водителей на этой дороге нет. Так, по данным 24 канала, 15 января в этом районе "Чайки" произошла смертельная авария. Столкнулись BMW и Ford, погибли водитель и пассажирка. Это была супружеская пара, у них остались дети.

Местные власти никак не могут навести порядок с переходами, светоформами, зато "лежачих полицейских" Миколаец перекладывает как хочет. Несколько из них оказались на второстепенной улице, которая уходит в лес. Там находится вход в ресторан, незаконная парковка для гостей заведения и жильцов также сомнительного строения в четыре этажа на территории садоводческого товарищества "Київський садівник". Здание также принадлежит семье бывшего милиционера, а рядом построено еще одно.