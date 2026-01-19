'Дал время до вечера': Кличко приказал главам РГА исправить ситуацию с уборкой снега и льда в Киеве

Главы райгосадминистраций должны до вечера 19 января исправить ситуацию с уборкой снега и льда в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после совещания с председателями РГА. Глава столицы пригрозил им ответственностью.

"На совещании с председателями райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий. Дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию", – написал мэр.

Кличко отметил, что если ситуация не будет исправлена, то он будет обращаться к президенту Украины, "который назначает глав районов (без согласования с мэром)", чтобы тот принял кадровые меры.

"Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района..." – пожаловался Кличко.