В Киеве эвакуатор неудачно перевез авто: его буквально сплющило. Фото и видео

В Киеве неправильная парковка обошлась владельцу авто в 15 тысяч долларов. Сначала мужчина получил уведомление о штрафе в размере 900 грн. и эвакуацию его транспортного средства.

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Когда же он оплатил штраф и приехал за автомобилем на штрафплощадку – увидел, что во время эвакуации его автомобиль в прямом смысле был превращен в груду металлолома. Подробности сообщает ТСН.

Фото и видео поврежденного автомобиля издание опубликовало с комментарием: "Когда штраф за парковку перерос в 15 000 долларов: в Киеве эвакуатор неудачно перевез авто".

"По словам владельца, он неправильно припарковал машину и получил сообщение в "Киев Цифровой" о штрафе в размере 900 грн и эвакуации транспортного средства. После онлайн-оплаты штрафа мужчина поехал забирать авто на штрафплощадку. После приезда представители компании-перевозчика сообщили: "Ваш автомобиль получил повреждения в результате спуска с эвакуатора". Авто было перевернуто на крышу, полностью в дефектах, разбито и сплющено под собственным весом", – говорится в сообщении.

Попытки мужчины добиться возмещения нанесенного ущерба результата не принесли. Он утверждает, что в столичной инспекции по парковке свою причастность к повреждению автомобиля комментировать отказались. К тому же, возмущается мужчина, водитель эвакуатора, "уронивший" его автомобиль с такими печальными для водителя-нарушителя последствиями, продолжает работать.

Также мужчина удивился реакции на инцидент со стороны правоохранителей: они, говорит пострадавший, "сделали фото, посмеялись, удивились и пожелали удачи".

Напомним, ранее уже были случаи, когда в столице эвакуация авто заканчивалась со значительно большими последствиями для их владельцев, чем можно было себе представить. В частности, несколько месяцев назад автомобиль нарушителя ПДД упал с эвакуатора в центре Киева.