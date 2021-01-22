В Киеве горячая вода залила дом, на ступеньках образовался "водопад". Видео
В Киеве на улице Борщаговской в четверг, 21 января, прорвало трубу в многоэтажке. В результате горячая вода затопила подъезд и некоторые квартиры, а ступеньки на лестничной клетке превратились в "водопад".
Соответствующее видео, снятое жильцом одной из квартир дома, поделился Telegram-канал "Типичный Киев" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что ЧП произошло по адресу: Борщаговская, 152. Как видно на опубликованной записи, вода полилась в квартиры местных жителей – в одной из них текло из потолка, причем рядом находились провода электрического освещения.
Автор видео также открыл дверь квартиры и показал, как вода ручьем стекала из ступенек.
"Сегодня" в Telegram добавило, что прорывы 21 января случились и в нескольких других домах: в частности, на Радужной, Полесской и на Подоле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января на улице Щусева в столице произошла авария на теплосети, после чего первый этаж одного из домов затопило кипятком. Кроме того, несколько многоэтажек по этой улице провели весь день без отопления.
В октябре-2020 "водопад" на лестничной клетке из-за прорыва трубы с горячей водой засняли в доме по улице Вацлава Гавела, 83 в Киеве.