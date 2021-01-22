В Киеве горячая вода залила дом, на ступеньках образовался "водопад". Видео

В Киеве на улице Борщаговской в четверг, 21 января, прорвало трубу в многоэтажке. В результате горячая вода затопила подъезд и некоторые квартиры, а ступеньки на лестничной клетке превратились в "водопад".

Соответствующее видео, снятое жильцом одной из квартир дома, поделился Telegram-канал "Типичный Киев" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что ЧП произошло по адресу: Борщаговская, 152. Как видно на опубликованной записи, вода полилась в квартиры местных жителей – в одной из них текло из потолка, причем рядом находились провода электрического освещения.

Автор видео также открыл дверь квартиры и показал, как вода ручьем стекала из ступенек.

"Сегодня" в Telegram добавило, что прорывы 21 января случились и в нескольких других домах: в частности, на Радужной, Полесской и на Подоле.

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