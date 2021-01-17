В Киеве многоэтажку затопило кипятком: в сети нашли виновных. Видео

В Киеве на улице Щусева 16 января произошла авария на теплосети, после чего первый этаж одного из домов затопило кипятком.

Кроме того, несколько многоэтажек по этой улице провели весь день без отопления. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вечером в субботу подъезд одного дома залило горячей водой: первый этаж наполнил густой пар, а конденсат осел на электрических проводах. Выйти или зайти в подъезд было невозможно.

Сообщается, что на вызов приехала аварийная служба, которая установила: работники местного ЖКХ якобы оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения, вся вода ушла в подъезд.

Дом был затоплен около двух часов.

Источник ролика – Kyiv Operative:

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